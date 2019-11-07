banner314

banner325

Son Dakika

SAHTE İMZALI 1 MİLYON 750 BİN LİRALIK SENETLE KABUSU YAŞADI

TANIMADIĞI kişiler tarafından imzasının taklit edilerek adına 1 milyon 750 bin liralık senet düzenlendiğini iddia eden Arnavutköylü emlakçı Emine Şen Öztürk, 13 milyon lira değerindeki tüm gayrimenkullerine haciz işlemi başlatıldığını...

GÜNDEM 07.11.2019, 11:51
SAHTE İMZALI 1 MİLYON 750 BİN LİRALIK SENETLE KABUSU YAŞADI
TANIMADIĞI kişiler tarafından imzasının taklit edilerek adına 1 milyon 750 bin liralık senet düzenlendiğini iddia eden Arnavutköylü emlakçı Emine Şen Öztürk, 13 milyon lira değerindeki tüm gayrimenkullerine haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Tüm mal varlığına tedbir konulan ve bazılarına ise haciz uygulanan Öztürk, hukuk savaşı veriyor. 
Emlakçı Emine Şen Özkan, bir sabah evine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. 1 milyon 750 bin liralık bir senedin altında imzası olduğu ve borcun ödenmemesi halinde de haciz işlemlerine başlanacağını öğrenen talihsiz kadın evrakları inceledi. Senette bulunan alacaklı kişiyi tanımayan, imzasının da kendine ait olmadığını gören Emine Şen Özkan, soluğu eşi Cüneyt Özkan ile birlikte savcılıkta aldı.

SON KARARI ADLİ TIP KURUMUNDAN GELECEK CEVAP BELİRLEYECEK
Senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ve senette ismi yazan alacaklı kişiyi de hiç tanımadığını söyleyerek mahkemeye başvuran Emine Şen Özkan'ın imzası ile senette bulunan imzanın karşılaştırılması için her iki imza da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tüm bu itiraz süreçleri devam ederken Özkan ailesinin tüm mal varlığına haciz işlemi başlatıldı.

"İŞİTMEDİĞİMİZ HAKARET VE TEHDİT KALMADI"
Yaklaşık 1 yıldır mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Özkan, "Bu süre zarfında ne yazık ki tüm mal varlığımıza el konuldu ve haciz işlemleri başlatıldı. Bizler esnafız ve doğal olarak bazı ticaretlerimiz, alacaklarımız ve borçlarımız vardı. Borcumuzun olduğu kişilerden sürekli hakaretler bazen de tehditler işitiyoruz. Mal varlığımıza bu sahte imzalı senet yüzünden hacizler konulduğu için elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Çok üzgünüm, bana ait olmayan bir borç yüzünden her şeyimizi kaybetmek üzereyiz. Bütün hayatımız alt üst oldu. Bu durum eşimin işlerine de yansıdı. İş yapıp yerlerimizi satamayınca mevcut bazı borçlarımızı da ödeyemedik. Borçlarımız ikiye katlandı. Tüm alacaklılarımızdan, bankalardan sürekli tebligatlar almaya başladık. Alacaklılara yetişemiyoruz artık. Öyle ki sağlığımızdan bile olduk" dedi. 1 milyon 750 bin liralık senet yüzünden hayatları alt üst olduğunu belirter Emine Şen Özkan, “Bu borcu kabul etmiyoruz. Çünkü imzam taklit edilerek sahte bir evrak düzenlenmiş. Ben kabul etmiyor ve adalete sığınıyorum" dedi.

HASTANE DÖNÜŞÜ ŞOKU YAŞADILAR
Arnavutköy'de emlakçılık yaptıklarını söyleyen Emine Şen Özkan'ın eşi Cüneyt Özkan da 1 yıl önce yaşadığı bir sağlık problemi sonrası 5 gün hastanede yatıp taburcu olduktan sonra evine geldiğini ve kapıdaki tebligatla karşılaştıklarını söyledi. Eşi adına 1 milyon 750 bin liralık bir senet nedeniyle haciz işlemi başlatılacağını öğrenen Cüneyt Özkan, “Tüm yasal itiraz haklarımızı kullandık ancak mal varlığımızın tamamı eşim adına kayıtlı olduğu için bu sahte imzalı senet yüzünden mallarımıza el konuldu. Ticaretle uğraşıyoruz ve dolayısıyla yapmamız gereken ödemeleri yapamıyoruz. Bazı borçlarımız bir iken üçe-beşe katlandı. Ticaret hayatım bitme noktasına geldi. Başımıza bu işi yapanlar da benim ticaretimi bilen birileri. Bu kişiler bizleri bilen birilerinden destek alarak bu sahte imzayla senedi düzenlediler. Yani büyük bir çetenin bu işi başımıza sardığı görülüyor" dedi.
1 yıldır süren hukuk savaşını kazanacaklarını söyleyen Özkan çifti, mahkeme sürecinin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyor. Aksi halde tüm mal varlıklarına el konulduğu için daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmekten endişe ettiklerini söylüyor.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Öztürk çifti ile röp
-Genel ve detaylar

Yorumlar (0)
23°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:35
Öğle 12:53
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5