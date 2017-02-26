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SAHTE İÇKİDEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: İstanbul Çatalca'da pazardan aldığı sahte içkiyi içen F.D. hayatını kaybetti. Olayın ardından sahte içki sattığı belirlenen F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Çatalca 'da metil alkol alması sonucu F.D. hayatını...

SAHTE İÇKİDEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: İstanbul

Çatalca'da pazardan aldığı sahte içkiyi içen F.D. hayatını kaybetti. Olayın ardından sahte içki sattığı belirlenen F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Çatalca 'da metil alkol alması sonucu F.D. hayatını kaybetti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D.'nin zehirlenmesine sebep olan sahte içkinin nerede satıldığı ile ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın araştırmaları sonucunda sahte içkilerin, Çatalca İlçesi'nde Perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan F.Ç. tarafından satıldığı tespit edildi. F.D.'nin ölümünden bu yana tezgah açmayan F.Ç. yakın takibe alındı. F.Ç.'nin pazar malzemelerini ve sahte içkileri taşıdığı araç, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada; pet şişe ve bidonlara doldurulmuş litrelerce sahte içki, çeşitli markalara ait kaçak içki ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü dökümü:(Jandarma Kamerası)

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Ele geçirilen sahte içkilerden görüntü

Diğer kaçak gıda maddelerden görüntü

Genel ve detaylar

 

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