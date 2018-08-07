SAHTE BANKA REKLAMLARIYLA DOLANDIRICILARA 10 İLDE OPERASYON

* Operasyon anı polis kamerasında

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları sahte banka reklamlarlarıyla banka müşterilerini dolandıran şebeke İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Polis helikopteri ve özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası, dolandırıcıların paraları çekme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya üzerinden sahte banka reklamları yayınlayarak internet bankacılığına giriş yaptıkları taktirde ev, otomobil kazacaklarını belirten şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu banka müşterilerinin bu yöntemle yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Tespit edilen suç örgütü lideri, yöneticileri ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Adana, Antalya, Kırklareli , Muğla , Kocaeli, Adıyaman, Kastamonu, Tokat ve Mersin'de düzenlenen helikopter destekli operasyonlar kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda cep telefonu, laptop, simkart ve hardisk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından " Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak " suçundan Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 33 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler helikopter kamerasından özel harekat polislerinin binaya girmesiyle başlıyor. Girilen adreste polisin yaptığı aramalar ve gözaltına alınanlar kameraya yansıyor. Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları bankamatiklerden çekmesi de kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon anı polis kamerası

-Özel harekat polisleri

-Evlere girmesi

-Arama yapılması

-Ele geçirilenler

-Sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Paraları bankamatikten çekmeleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

