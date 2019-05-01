'SAHA İSTANBUL'DAN 'YERLİLEŞME'YE DEV DESTEK

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,()

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Türkiye'nin geleceğine güç katacak 6 önemli projeyi Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2019'da açıkladı. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Burada imzaladığımız projelerle, dışarıdan almak mecburiyetinde olduğumuz alt sistemleri, milli imkanlarla, firmaların ihtiyaçlarıyla birleştirerek milli olarak üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Havacılık ve savunma sanayinin yerlileştirilmesine önemli katkılar sağlayacak projelerin açıklandığı tören, savunma sanayinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ile Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ile projelerde yer alan firmaların ve üniversitelerin temsilcileri hazır bulundu.

İMZALANAN 6 ÖNEMLİ PROJE

Törende imzalanan projeler ise şu şekilde:

"Lazer Silah Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi, Hürkuş Uçağı İçin İklimlendirme Alt Sistem Tedarik Projesi, Havacılık Uygulamaları İçin Katmanlı Metal Yazıcı Tozları Projesi (ATOM), İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA-OTOSEVK), Uydu Haberleşme Sistemleri ve Nano partikül takviyeli kompozit malzeme üretimi." Ayrıca törende 2 uluslararası işbirliği protokolü de imzalandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜMESİYİZ"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, imzalanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Keleş, "SAHA İstanbul olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, alt sistem ve sistem üreticisi firma oluşturma konusuna eğildik. Bizim platform üretici firmalarımız var. En altta da parça üretici firmalarımız var. Ortada alt sistem ve sistem üretecek firma sayımız çok az. Onun için SAHA İstanbul olarak 381 savunma sanayi firmasını, 11 üniversiteyi bünyesinde bulunduran Türkiye'nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliği'nin de ikinci büyük kümesiyiz. Bu yeteneğimizi kullanarak alt sistem ve sistem üretim grupları oluşturmaya çalışıyoruz. Burada imzaladığımız projelerde bu gayretin sonuçlarıdır. Burada dışarıdan almak mecburiyetinde olduğumuz alt sistemleri, milli imkanlarla, firmaların ihtiyaçlarıyla birleştirerek milli olarak üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İmza töreni

-Katılımcılar

-Projelerin açıklanması

-İmzaların atılması

-Toplu görüntüler

-İlhami Keleş'in açıklamaları

