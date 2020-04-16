Sağlıkta şiddet düzenlemesi oybirliği ile yasalaştı

Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

TBMM Genel Kurulu, sabaha kadar süren çalışmasında, Yükseköğrenim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini görüştü. Görüşmeler devam ederken, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ düzenlemesi de söz konusu teklife eklendi.

Genel Kurulunda oylanan düzenlemede 315 milletvekili oy kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ret oyu kullandı. Kabul edilen düzenlemeye göre;

CEZALAR YÜZDE 50 ARTTI

*Kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

ERTELENMEYECEK

*Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

*Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından verilecek.

BAKAN KOCA'DEN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çıkan yasadan dolayı Milletvekillerine teşekkür etti.