Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark için İstanbulkart

İBB, Koronavirüs ile mücadelede çok hayati hizmetler veren sağlık çalışanlarına toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarını 19 Mart’ta ücretsiz yapmıştı. Şimdi eczacılar gibi kurumsal kimliği olmayan çalışanların da bu uygulamadan yararlanabilmesi için İstanbulkart’lı kullanıma geçiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrası, kart adrese teslim ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covit – 19 salgınıyla gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına tanıdığı ücretsiz ulaşım ve ücretsiz otopark hakkını, İstanbulkart ile yaygınlaştırıyor.

24 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’nın ardından, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine gidildi.

Sağlık çalışanları, ücretsiz kullanıma uygun İstanbulkart almak için https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ internet sitesi üzerinden İBB iştiraki BELBİM AŞ’nin başvuru yapabiliyor.

Bilgiler, Bakanlığın verileri üzerinden online olarak anında doğrulanıyor ve başvuru sahibinden başka her hangi bir belge istenmiyor. İstanbulkart, istenilen adrese kargo ile birkaç gün içinde teslim ediliyor.

Öte yandan, İBB Meclisi ücretsiz kullanım uygulamasıyla ilgili bir karar alana kadar, sağlık çalışanları kurumsal kimliklerini göstererek toplu ulaşım araçlarına binmeye devam edebilecekler.