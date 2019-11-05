Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti (3)



13 ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece etkili olan sağanak yağmurun yarattığı olumsuzluk, her geçen saat ortaya çıkıyor. Marmaris ilçe merkezindeki Çıldır Mahallesi'ndeki 3 ve 5 katlı 2 ayrı apartmanın bodrum katındaki araç otoparkı, tamamen yağmur suyuyla doldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma yaptı. İki araç otoparkındaki 8 otomobil ve 2 motosiklet, sular altında kalarak zarar gördü. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda ise, derenin taşması sonucu 20 metrelik sokak tamamen çamurlu suyla doldu. Bulvardaki 3 otomobil zarar gördü. Sahipleri tarafından çalıştırılamayan araçlar, çekici yardımıyla sanayiye götürüldü. Esnaflar, çocukları ve eşleri ile birlikte su basan dükkanlarını temizlemek için seferber oldu.

'KİMSE UYARI YAPMADI'

Yağmurdan olumsuz etkilenen esnaf Tolga Açın, "Sağanak yağmur konusunda vatandaşlara bir uyarı yapılmadı. İş yerim tamamen su doldu. İki saat süren çalışmayla suları kendi imkanlarımızla tahliye ettik" dedi. Aracı çamur ve yağmur suyu içinde kalan restoran işletmecisi Ali Öztürk, "Aracım tamamen su ve çamurla dolmuş idi. Eşimle beraber suları ve çamurları boşaltıp temizledik. Sokak tamamen çamur oldu. Şu an aracım çalışmıyor. Allah beterinden korusun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanlardan suların tahliyesi çalışmaları genel-ayrıntılı görüntü

- İki apartmanın bodrum katındaki araç otoparkı su dolu genel görüntüsü

- Su dolu otoparkın içindeki araçların genel görüntüsü

- Su tahliyesi yapan Muğla büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açıklaması

- Aracını temizleyen Mahmut İşler röportaj

- Dükkânı su dolan esnafın çalışmaları ve röportajlar

(Toplam: 5 dakika 13 saniye-377 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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