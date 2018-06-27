Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

SAĞANAK YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL() İstanbul'da etkili olan gök gürültülü yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği 10 dakika durduruldu. Akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış, dolu, şimşek...

SAĞANAK YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()
İstanbul'da etkili olan gök gürültülü yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği 10 dakika durduruldu.
Akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış, dolu, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (Elektrik Yüklü Bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süredir iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar ise pist başında 10 dakika beklemek zorunda kaldı.
 
Görüntü Dökümü:
---------------------- 
-Kule görüntüsü
-Kule ile birlikte yağış görüntüsü
-Boarddan görüntü
-Uçak görüntüsü
-Aprondan uçak görüntüsü
-Havada şimşek görüntüsü
-Apronda çalışanlardan görüntü
genel ve detay görüntü
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325