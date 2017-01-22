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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI İŞGALE GİDEN ASKERLERİN DAVASI YARIN BAŞLIYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye giden 28'i rütbeli 34'ü er olmak üzere toplam 62 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması, yarın Silivri Cezaevi yerleşkesinde...

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI İŞGALE GİDEN ASKERLERİN DAVASI YARIN BAŞLIYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye giden 28'i rütbeli 34'ü er olmak üzere toplam 62 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması, yarın Silivri Cezaevi yerleşkesinde kurulan duruşma salonunda yapılacak.

RÜTBELİLER TUTUKLU ERLER TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Yargılama, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak. 62 şüpheliden 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay ve 20 uzman çavuş tutuklu bulunuyor. 34 er ise tutuksuz olarak yargılanıyor. İddianamede şüphelilerin darbe günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkıştıkları belirtiliyor. Şüphelilerin devlet büyüklerinin bu havalimanını kullanma ihtimaline karşı 8 zırhlı araçla havalimanını ele geçirmeyi hedefledikleri kaydediliyor. İddianamede şüpheli ve tanık ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, darbenin gece saat 03.00'de yapılmasının kararlaştırıldığı ancak bilgi sızdırılması ihtimaline karşı saatin öne çekildiği ifade ediliyor.

62 ASKER HAKKINDA 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRLMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede 28'i rütbeli 62 asker hakkında, "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmayı engellemeye ve ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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