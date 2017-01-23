SABİHA GÖKÇEN DARBE DAVASI'NDA TUTUKLU SANIKLARIN SORGUSU YAPILDI

*Darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapıldı.

*28 rütbeli askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı davanın ilk gününde tutuklu yargılanan 5 sanığın sorgusu yapıldı.

Sorgusu yapılan tutuklu sanıklar, terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını söyleyerek suçlamaları kabul etmediler.

*Tutuklu Uzman Erbaş Selami Göktürk, aynı tankta görev yaptığı Fatih Daş'ın silahını istediğini belirterek, "Silahımı şakağına dayadı ve intihar etti" dedi.

0Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 15'i katıldı.

Cuma gününe kadar sürecek duruşmanın ilk gününde sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Ardından iddianame, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk tarafından özetlenerek okundu.

Yaklaşık 1 saat süren iddianamenin okunmasından sonra 12.30'dan 14.00'a kadar ara verildi. Öğleden sonraki oturumda tutuklu sanıkların sorgusuna geçildi.

Suçlamayı kabul etmediğini belirten tutuklu sanık Uzman Erbaş Yüksel Özdemir, 15 Temmuz'da saat 16.00'da tabur komutanın geldiğini, kışlaya törer saldırısı olacağını ve kışlayı terk etmenin yasak olduğunu söylediğini belirterek, "O şekilde beklemeye başladık" dedi.

Özdemir sorgusunda şunları söyledi:

"KİMSEYE SİLAH ÇEKMEDİK"

"Akşam Sinan Astsubay Sabiha Gökçen'e terör saldırısı olacağını, oraya gidileceğini söyledi. Cephanelikten cephe alıp 22.00 sularında zırhlı araçlarla bölükten çıktık. Ben zırhlı muhabere aracındaydım. Araçta kimin olacağını sabah saatlerinde araç komutanı seçmiş. Sabiha Gökçen'in yakınlaştığımızda halkın biriktiğini gördük. 'Ne yapıyorsunuz, darbe mi yapıyorsunuz' dediler. Terör saldırısı nedeniyle geldiğimizi söyledik. Tepki gösterdiler, biraz geriye gittik. Ateş açmadık. Polisi bekleyeceksiniz dediler, saat 03-04 gibi polis geldi. Kimseye silah çekmedik, kimseye silah doğrultmadık. Pazarlık yapmadık, direnmedik. Polisler gelince silahlarımızı verdik, teslim olduk. Daha önce hiç böyle bir terör operasyonuna iştirak etmedik."

"KARŞIMIZDA FETÖ'YÜ BULACAĞIMIZI SANIYORDUK, HALK ÇIKTI"

O gün İstanbul'un çeşitli yerlerinde terör eylemi nedeniyle kışlada bekletildiklerini öne süren tutuklu Astsubay Yusuf Yaylaz, "Piyade Yarbay Fatih Karakaya bizi bölüğümüzde topladı. Orada cephaneliğe gidip mühimmat almamızı istedi. Mühimmatları aldık. Fatih Karakaya, terör saldırısı olacağını söylemişti. ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı) ile kışladan çıkış yaptık. Sabiha Gökçen'e vardık. Sabiha Gökçen'in ana nizameyesinin orada halk durdurdu bizi. Ne olduğunu anlayamadık. Bu sırada eşimden mesaj geldi, boğazların kapatıldığını yazıyordu. 'Kimin yaptığını' sordum, 'FETÖ yaptı' dedi. Biz de karşımızda FETÖ'yü bulacığımızı sanıyorduk, halk çıktı. Burada ne işiniz var diye sorular sormaya başladılar. Terör saldırısı olacağını söyledik. Tepki gösterdiler. O durumdan kurtulmak için polisi aradık, teslim olacağımızı söyledik. Polisi beklerken şarjörlerimizi çıkardık. O şekilde teslim olduk."

15 Temmuz günü kışlada olduklarını, saat 21.30 sıralarında Fatih Kaya'nın kendisini aradığını, bunun üzerine garaja gittiğini söyleyen tutuklu Uzman Erbaş Yavuz Türk, "Tüm bölük komutanları oradaydı. Silah ve mühimmat almamız istendi. Kesinlikle kafamıza göre gidip silah aldığımız yok. Sabiha Gökçen'e terör saldırısı olacağını, malzememizi almamızı istediler" dedi.

Mühimmatı aldıktan sonra LAND aracına binerek ana nizamiyeye doğru hareket ettiklerini söyleyen Yavuz Türk, "Sabiha Gökçen'e gidene kadar kimse bir şey demedi. Telefonla arayarak da kimse bir şey demedi. Havaalanına 1 km kala trafik tıkandı. Halk birikmişti. Hiçbir olay görmedik. Halk bize soruyor, biz de terör saldırısı olduğu için geldiğimizi söylüyoruz. Böyle bir hain darbe girişimi içinde olmayacağımı söyledim. Terör saldırısı olduğundan dolayı geldiğimizi söyledik" dedi.

"KIŞLAYA DÖNMEYİN"

Sonra Sabiha Gökçen'e gitmeden geri döndüklerini söyleyen Türk, "Orhanlı fidanlığa geldik. Mahallemizde bulunan fidan satan işyerine gittik, 03.00'a kadar burada bekledik. Fidanlıkta televizyonda açıklama gördük. Alt yazıda terör saldırısı olmadığını gördük. Komutanımıza söyledik, bunun içinde olmayacağımızı söyledik. Bize, kışlaya halkın geldiğini, emniyetinizi sağlayın birliğe dönmeyin dedi. Serkan Bozkurt ve Fatih Uzman'ın akrabaları yakındı. Aradılar. Fatih Uzman'ın akrabaları geldi, oraya gittik. İki aracı fidanlığın orada emniyetli bir yere park ettik. Sabah 10-11 gibi kışlayı aradık, 'kışlaya geri dönün' dediler. Durumu anlattık, silahları teslim ettik" dedi.

Tutuklu Uzman Erbaş Selami Göktürk'e, sanık olmasının tek nedeninin bölük içindeki en iyi nişancı olması olduğunu, Sabiha Gökçen'e giden tanka da nişancı olarak bindiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, sanık Göktürk'e, olay günü intihar eden Fatih Daş'ın, Yarbay Şakir Çınar ile tartışıp tartışmadığını sordu. Fatih Daş ve Şakir Çınar arasında bir tartışma görmediğini söyleyen Göktürk, Fatih Daş'ın tankın içinde iken silahını istediğini, "Fatih Daş'ın silahları topladığını düşünerek silahımı verdim. Şakağına dayadı ve intihar etti" dedi. Göktürk, Daş'ın kanının üzerine akması ile bayıldığını kaydetti.

Başkan Ali Öztürk, 52 tonluk bir tankın yerleşim yerlerinde yürütülmesinin normal olup olmadığını sorduğu Selami Göktürk, "Değil ama o anki psikoloji ile öyle düşünemiyorsun" yanıtını verdi.

Tutuklu Uzman Erbaş Serkan Bozkurt, sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme, duruşmaya yarın sabah 09.00'a kadar ara verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 3 üstteğmen, 4 astteğmen ve 20 uzman çavuştan oluşan 28 rütbeli ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'na işgal amacıyla gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.