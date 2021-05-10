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Saadettin Tantan, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı

Emniyet teşikilatında önemli görevlerde bulunan ve DSP, MHP, ANAP Koalisyon Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı yapan Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, Sedat Peker'in yaptığı Derin Devlet açıklamalarına ilişkin ilişkin konuştu.

GÜNDEM 10.05.2021, 18:59 10.05.2021, 19:33 Murat Aydın
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Saadettin Tantan, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı

Emniyet teşikilatında önemli görevlerde bulunan ve DSP, MHP, ANAP Koalisyon Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı yapan  Yart Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, Sedat Peker'in yaptığı  Derin Devlet açıklamalarına ilişkin ilişkin konuştu. İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan SÖZCÜ TV Youtube yayınında Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Tantan'ın Sözcü Tv'de Erdoğan Aktaş'ın soruluranı yanıtlarken öne çıkan başlıklar ve detayları şöyle:

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SEDAT PEKER NE DEMEK İSTİYOR, KİME NE MESAJ GÖNDERİYOR?

* İçerideki çatışmanın yansıması olarak önümüze düşmüş vaziyette. Aslında söylemeye çalıştığı şeyler bilinen bir takım şeyler. Mesela Kolombiya'dan Panama'dan kalkan gemilerin Türkiye'ye hangi limanlara geldiği, kimlerin alacağı falan hepsi batı medyasında yazılıp çiziliyor. Türkiye'de de bu gündemde fakat bunun üzerine gitmesi gereken özellikle Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı…

* Devlet-mafya ilişkilerinde bugüne kadar bunlar olagelen şeylerdi ama neden geliyordu? Çünkü orada geçmişte bunlar çok sınırlı sayıdaydı. Bunlar her alanda vardılar, yok değillerdi. Ama bugün baktığımız zaman 19 yıllık süreç içerisinde organize bir şekilde örgütlü bir şekilde ülkeye hakim oldu hem legal anlamda hem illegal anlamda. Bu çatışma bir takım şeyleri açığa çıkaracak bu artık kaçınılmaz bir şey.

* Türkiye kendi kendine yıkamaya başladı, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Süratli bir şekilde eğer bu konunun çözülmesini istiyorsa başta Cumhurbaşkanı emir verip görev ifade edebilir hem Cumhuriyet Savcıları hem İçişleri Bakanı bu konu üzerine süratle gider ve burada alıcılar ortaya çıkarılır.

* Özellikle kokainin Türkiye'de kimler tarafından kullanıldığını, bunlara kimlerin aracı olduğunu kimlerin zenginleştiğini ortaya çıkarır. Çok zor bir şey değil daha düne kadar eroin kaçakçılarının, uyuşturucu kaçakçılarının İstanbul sokaklarında kimin kimi öldürdüğü belli değil mi? Kimlerin kurşunladığı, hepsi açığa çıkmadı mı? Çoğu da yurt dışına kaçırıldı. Kimlerin kimi kullandığı belli değil mi?

“MENFAATLER BAKIMINDAN BİR ÇATIŞMA OLDUĞU BELLİ”

* Menfaatler bakımından bir çatışma olduğu belli. Kimleri çıkarları bakımından kendi statüsünün devam etmesini istiyor. Hakimiyet gücünün devam etmesini istiyor.

* Hakimiyet gücünün devam etmesi için de kendi etrafındaki beslediği elamanların ihtiyaçları var o da onları besliyor. Nasıl ki cemaatlerde cemaatlerden beslenen insanların orada insan kaynakları oluşuyorsa aynı şekilde siyasette de mafyamsı yapılar da oradan beslenen insanlar da o statüyü kaybetmek istemiyorlar. Sedat Peker de kaybetmek istemiyor diğer bürokratlar da kaybetmek istemiyor.

“TÜRKİYE ÇOK KAYBETTİ”

* Tabi ki AKP yandaşları zenginleşirken cemaatler de, bürokratlar da, belli iş adamları da aşırı zenginleştiler. Hiçbir şey yapmadan, ülkenin kaynaklarını kendi üzerlerine geçirerek zenginleştiler, Türk halkını fakirleştirdiler. Şimdi çatışmanın yansıması ortalığa dökülmüş vaziyette.

* Tabi ki devletin derinliklerinde namuslu, düzgün insanlar da bir şekilde Türkiye'nin geleceğinden rahatsız oldukları için tehlikeyi gördükleri için de bir şekilde Sedat Peker ve diğerleri gibi daha başka bir sürü insan var ortaya çıkmamış, çıkması beklenen onların devletin içinde de beslediği bir sürü insanlar var.

* Siyasetçisinden hakiminden, bürokratına, iş adamına kadar bunların hepsi biliniyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi Fethullah Gülen hareketiyle mücadele edilebildi mi zannediyorsun? Edilemedi.

* Hâlâ uzantısı varsa ve tehdit olarak devam ediyorsa hala Fethullah Gülen hareketi içerisinde çatışmalar başlamışsa, çatışmanın altında yatan menfaat. Geçmişte de bu menfaat çatışmalarından dolayı Türkiye çok kaybetti şimdi daha organize bir şekilde ki bu soygun düzeninden dolayı çok şey kaybediyor.

“TÜRKİYE BUNU BİR ANDA ORTADAN KALDIRABİLİR”

* Türkiye bunu bir anda ortadan kaldırabilir. Hem örgütü ortadan kaldırabilir hem de illegal anlamdaki mafyamsı yapıları bir anda ortadan kaldırabilir.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle ufak bir devlet değil ki güçlü bir devlet, potansiyel gücü, nitelikli insan gücü yüksek bir devlet, yurt dışında yurt içinde namuslu insan gücü yüksek bir devlet.

* O bakımdan da sizin gibi kanalların çoğalması, halkın bilinçlenmesi halkın ülkesine geri dönmesi için muhalefet partileri de milletvekilleri de iktidar sahipleri de onların ülkesine halkına geri dönmesi için baskı yapması gerekiyor.

#saadettinTantan #ErdoğanAktaş #SözcüTv #SedatPeker #mafya #suçörgütü
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