S-400 teslimatı sürdü (2)

9'UNCU UÇAK İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 9'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
9'UNCU UÇAK İNDİ Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 9'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı. GÖRÜNTÜLER...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:25
9'UNCU UÇAK İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 9'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
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