S-400 sevkiyatında 5'inci gün (3)

12'İNCİ UÇAK İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 12'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
12'İNCİ UÇAK İNDİ Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 12'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
16 Temmuz 2019 Salı 12:40
12'İNCİ UÇAK İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 12'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
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