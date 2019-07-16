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S-400 sevkiyatında 5'inci gün (3)

    12'İNCİ UÇAK İNDİ   Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 12'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.  

S-400 sevkiyatında 5'inci gün (3)

 

 

12'İNCİ UÇAK İNDİ
 

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, bu kapsamda 12'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

 

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