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Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 balıkçı teknesini alıkoydu
RUSYA () –Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Doğu Denizi’nde (Japon Denizi) Rus karasuları içerisinde kaçak avlandığını iddia ettiği 3 Kuzey Koreli balıkçı teknesini alıkoyarak, toplam 262 mürettebatı gözaltına aldı. Rus haber...
GÜNDEM 27.09.2019, 11:17
RUSYA () –Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Doğu Denizi’nde (Japon Denizi) Rus karasuları içerisinde kaçak avlandığını iddia ettiği 3 Kuzey Koreli balıkçı teknesini alıkoyarak, toplam 262 mürettebatı gözaltına aldı.
Rus haber ajansı Interfax’ın yayınladığı habere göre, gözaltına alınanlar ve balıkçı gemileri Nakhodka ve Posyet Limanlarına götürüldü ve haklarında yasal işlem yapıldı.
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