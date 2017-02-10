“Rusya gerilimin tırmanmasını istemiyor”

Merve DÜNDAR / İSTANBUL, () İSTANBUL Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Bora Bayraktar, 'Ruslar, Türkiye'ye uyarıda bulunmak için CIA Başkanı oradayken bu işi yaptı' demek biraz spekülasyon olur. Ben Rusya'nın böyle bir provokasyona gireceğini zannetmiyorum." dedi.

“BURADA EN AZ 3 SENARYO VAR”

Rus uçağının El-Bab'da Türk askerlerini vurmasını yorumlayan Bora Bayraktar, Türkiye'nin şu anki dış politikasını doğru bulduğunu belirterek olayın perde arkasındaki ihtimalleri değerlendirdi.

Bayraktar, şunları söyledi:

"Suriye sahası çok karışık o yüzden her ihtimal masada ama elimizde çok fazla bilgi olmadan 'Ruslar Türkiye'ye uyarıda bulunmak için CIA başkanı oradayken bu işi yaptı.' demek biraz spekülasyon olur. Ama böyle bir olasılık da bence mevcut. Burada en az 3 senaryo var. Bir tanesi, bence Rusya böyle bir mesaj vermek için yapmış olabilir. İkincisi Türk ve ÖSO birlikleri, Suriye rejim ordusu ile çok yaklaştı. İlk anda akla gelen senaryolardan biri de belki Suriye pilotlarının ya da Suriye savaş uçaklarını kullanan İranlı pilotların böyle bir provokasyon yapmış olabileceği. Bunu Rusya, 'Biz yaptık' diye üstlenip gerilim daha da tırmanmasın, Türkiye ile Suriye ordusu çatışmaya girmesin ve şu an kurulan mutabakat bozulmasın, diye böyle bir adım olmuş olabilir. Üçüncüsü de gerçekten kaza olabilir. Böyle bir koordinasyon eksikliği nedeniyle gerçekten kaza olma olasılığı da yüksek. Özelikle Rusya'nın mesaj vermek için yapmış olma ihtimali bana göre düşük çünkü Rusya şu ana kadar Türkiye ile yakaladığı mutabakatı sürdürme eğiliminde. Bunun bozulmasını istemiyor ve böylesine bir hareket ters etki de yapabilecektir. Böyle bir şey ortaya çıksa, bu Rus-Türk mutabakatının sonu anlamına gelir. Ben o açıdan Rusya'nın böyle bir provokasyona da çok gireceğini zannetmiyorum. Komplo teorileri üzerinden gidersek Suriye'nin ya da İran'ın böyle bir provokasyon yapıp, Rusya'nın üstlenme olasılığı daha yüksek. Ama gerçekten bir kaza da olabilir."

TÜRKİYE VE RUSYA’YI KARŞI KARŞIYA GETİREN HER OLAYDA BAŞKA ÜLKELERİ DÜŞÜNMEK GEREKİR

Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasının İran'ı memnun etmediğini belirten Bayraktar, "Tamamen senaryolar açısından konuşuyoruz. Suriye rejimi de Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasından çok memnun değil. O açıdan burada Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getiren her olayda İran, Suriye rejimini ya da bazı batı ülkelerini aklımıza getirmemiz gerekir. Rusya bu mutabakatı niye bozmak istesin. Hem Türkiye hem Rusya bundan fayda sağladı. Ben bugün Rus basınına baktım Lavrov, Suriye'deki Kürtler ile rejimi bir araya getirmeye çalışıyor. Bir yandan burada Türkiye'nin Trump ile yakınlaşma olasılığının belirmesi, Rusya’yı da alternatiflere yönlendiriyor. Diğer seçenekleri de masada tutmaya çalışıyor bu açıdan. Belki de bu olayın nedenini hiç öğrenemeyeceğiz sıkıntılı bir konu çünkü bu." dedi.

“SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERE KATILMIYORUM”

Sosyal medyada vatandaşların bu olaya gösterdiği tepkiler hakkında da konuşan Bora Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu anki politikası daha doğru. Bunları kamuoyu önünde konuşmak çok sağlıklı değil çünkü geri adım atmanız gerektiğinde zor oluyor. Alanı daraltmış oluyorsunuz. Ben o sosyal medya tepkilerine katılmıyorum. 3 askerimizin şehit olması gerçekten çok üzücü, acı verici ve bizim oradaki şehitlerimizin sayısı 70'e yaklaştı ve operasyonun uzamış olmasının getirdiği bir endişe belki hâkim bazı çevrelerde. Bir de son yıllarda dış politika konusunda çok üst perdeden konuşan bir yönetim vardı Cumhurbaşkanı, Başbakan düzeyinde. Bu Türk dış politikasında alan daralttı. Meydanda söylediklerinizden geri adım atmanız zor olabiliyor ama dış politikanın kendi realitesi var. O yüzden de belki bunların perde arkasında yürümesi daha sağlıklı."

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