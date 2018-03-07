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 - RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL ) Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde  Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti. İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan...

 - RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL )
Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde  Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti.
İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ve açıklama yapmak isteyen gruba, polis ekipleri açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek izin vermedi. 
Polisler, gruba açıklamayı Galatasaray Lisesi önünde yapabileceklerini belirtmesi ardından grup buraya geldi. Suriye rejimi ve  Rusya'yı protesto eden grup Suriye bayrağı ve dövizler açtı. Grup adına Arapça açıklama yapıldı.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.    

Görüntü Dökümü
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-İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup
-Polisin grubu uyarması
-Grubun Galatasaray Lisesi önüne yürümesi
-Açılan bayrak ve dövizler
-Basın açıklaması (Arapça)
-Genel ve detay görüntüler
 

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