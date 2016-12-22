RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Dünya Ehl-i Beyt Başkanı Fermani Altun, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu. Bir süre Rus Başkonsolosu Andrey Podelyshev ile görüşen Altun daha sonra taziye defterini imzaladı. Ziyaretin ardından konuşan Altun, "Değerli Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi bizde büyük üzüntü yaratmıştır. Bu Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğun yok olması ve Türkiye'nin yalnızlaştırılması için yapılan bir katliamdır. Lanetliyoruz her şeyden önce. Ayrıca bunun akabinde İran-Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmayı da tarihi bir dönemeç olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu yeni dış politika tercihi gelecek için bize daha iyi bir umut yaratmıştır" dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Teröre karşı birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor" diyen Fermani Altun, "Biz mezhep, alevi-sünni ayrımcılığını tanımıyoruz. İnsanlığı insan olarak seviyoruz. İnancı yanlış bilen insanların teröre başvurması yüce İslam dinimizle hiçbir alakası yoktur. Bunların ayıklanması, teşhir edilmesi, milli birlik ve beraberliğimiz için önemli bir olaydır. Ülkemizi dış ve iç güçler vasıtasıyla terörle yok etmeye çalışan bütün oyunlara ve tuzaklara karşı daha geniş diyalog, kardeşlik ve birlik içinde olmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya Başkonsolosluğu çevresinde polisin önlemi de sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Fermani Altun'un konsolosluğa girişi

-Konsolosluk önünde bekleyen çevik kuvvet

-Konsolosluktan detaylar

-Genel ve detaylar