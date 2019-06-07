RUS TURİST MARKETTE KÖPEĞE TEKME, SAHİBİNE KAFA ATTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus turist İgor Nekludov, alışveriş için girdiği markette elini ısırdığını iddia ettiği işyeri sahibinin köpeğini tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alanya'da, hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu'nun iş yerine 30 Mayıs Perşembe günü saat 22.30 sıralarında eşiyle gelen Rus turist İgor Nekludov, alışveriş için reyonlar arasında gezmeye başladı. İgor Nekludov reyonlar arasında Ömeroğlu'nun köpeğiyle karşılaştı. Küçük köpeği seven Nekludov, bir süre sonra yanına tekrar gelen köpeğe, elini ısırdığı iddiasıyla tekme attı.

Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Metin Ömeroğlu'na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı. Olaydan sonra Nekludov ve eşi olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Metin Ömeroğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kan içinde kalan Ömeroğlu, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Metin Ömeroğlu, tedavisinin ardından Rus turistten şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Rus turistin Ömeroğlu'na saldırdığı anlar ise anbean işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eşiyle markete gelen İgor Nekludov'un önce yanına gelen köpeği sevdiği yer alıyor. Ömeroğlu, yemek yemek için hazırlık yaparken, İgor Nekludov'un masanın altında eşinin yanına gelen köpeğe tekme attığı, ardından tepki gösteren Ömeroğlu'na elini gösterip tartıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise İgor Nekludov'un Metin Ömeroğlu'nun boynunu sıkarak önce yumruk, ardından kafa attığı, eşinin ise kendisini engellemeye çalıştığı görülüyor.

'KÜSTAH, GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM EDİYOR'

Yaşadığı saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ömeroğlu, Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını istedi. Metin Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde bir de bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya'da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Olay anı güvenlik kamerası

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

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