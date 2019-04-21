RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL ()

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 494 borda numaralı savaş gemisi RFS 'Admiral Grigorovich' saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Rusya'nın en modern savaş gemileri arasında olan güdümlü füze fırkateyninin 200 personeli bulunuyor.

Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy sahiline ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü. Sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Rus savaş gemisinden FSM Köprüsünün altında geçişi

-Rus savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Savaş gemisinde bulunan silahlardan detay görüntü

-Gemide nöbet tutan silahlı askerlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

