RUS SAHİL GÜVENLİK BOTU İSTANBUL'A DEMİRLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL ()

Rus sahil güvenlik botu İstanbul'a demirledi.

Rusya'ya ait sahil güvenlik botu 'Zhemchug', dün Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Rus sahil güvenlik botu, Çayırbaşı'nda bulunan Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı limanına demirledi. Geminin Türk ve Rus İçişleri bakanlıklılarının karşılıklı alınan karar gereği eğitim ve liman ziyareti için İstanbul'a geldiği ve 3 gün kalacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Rus sahil güvenlik gemisinden genel ve yakın detaylar

-Gemideki flamalardan detay görüntü

-Çayırbaşı sahil güvenlik limanından detay görüntü



