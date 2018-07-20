Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

RUS SAADET ZİNCİRİNİN TÜRKİYE YAPISINA OPERASYON: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

  Titan sistemiyle örgütlenen Rus saadet zinciri MMM'nin Türkiye'de faaliyet gösteren yapısına yönelik soruşturma başlatıldı.  Turkey-mmm.net web sitesi üzerinden faaliyet gösteren yapıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...

RUS SAADET ZİNCİRİNİN TÜRKİYE YAPISINA OPERASYON: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

 

Titan sistemiyle örgütlenen Rus saadet zinciri MMM'nin Türkiye'de faaliyet gösteren yapısına yönelik soruşturma başlatıldı. 
Turkey-mmm.net web sitesi üzerinden faaliyet gösteren yapıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'da titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren 'MMM'nin Türkiye yapılanması olan Turkey-mmm.net'e yönelik soruşturma başlatıldı. 

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Örgüt soruşturması kapsamında yapının yetkilisi ve yöneticisi olan 30 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden 18'i, savcılık sorgularının ardından,  "Banka ve bilişim sistemleri aracı kullanılarak dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları, 12 şüpheli de haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüpheliyi, sevk edilen maddelerden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 23 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328