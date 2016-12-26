Rus heyet soruşturmayı yürüten savcı ile görüştü

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - RUSYA'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi sonrasında Türk yetkililerle birlikte soruşturmayı yürütmek için Ankara'ya gelen Rus heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'le görüştü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililerin refakat ettiği Rus heyet, bugün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Heyet, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ile yaklaşık bir saat odasında görüştü. Görüşmede Rus heyetle bilgi paylaşımında bulunulduğu ve soruşturmanın koordineli bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.