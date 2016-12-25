RUS ASKERİ UÇAĞI RADARDAN KAYBOLDU (1)

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi askeri uçak, Soçi'den Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek için havalandıktan bir süre sonra radardan kayboldu. Uçakta 91 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
Haber: Nafiz ALBAYRAK / RUSYA FEDERASYONU
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi askeri uçak, Soçi'den Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek için havalandıktan bir süre sonra radardan kayboldu. Uçakta 91 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Haber: Nafiz ALBAYRAK / RUSYA FEDERASYONU
25 Aralık 2016 Pazar 08:16
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi askeri uçak, Soçi'den Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek için havalandıktan bir süre sonra radardan kayboldu. Uçakta 91 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
Haber: Nafiz ALBAYRAK / RUSYA FEDERASYONU
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