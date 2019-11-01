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Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından...
GÜNDEM 01.11.2019, 11:51
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı."
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