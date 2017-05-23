Rkakka kuşatıldı, merkeze 2 kilometre kaldı

DEAŞ'ın, Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka kentine yönelik ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin başlattığı operasyon devam ederken, kent merkezinin 3 yönden kuşatıldığı ve batı yönünden kent merkezine 2 kilometre kadar yaklaşıldığı belirtildi.



Rakka'da sürdürülen operasyon için ABD'nin gönderdiği silah ve cephaneler, Kamışlı kentinden Rakka'ya sevk edilmeye devam edilirken, kuşatma nedeniyle DEAŞ'ın şu anda sadece Deyra Zor yolunu kullanabildiği belirtildi. Amerika öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava ve kısmi kara desteği ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin, "Fırat'ın Gazabı" adı ile başlattıkları Rakka operasyonu sürüyor. Tabka ilçesinin alınmasından sonra DEAŞ'ın ilan ettiği Hilafetin başkenti olarak gördüğü Rakka kentinin 3 yönden kuşatıldığı belirtildi. Suriye ve Irak'taki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Rakka'nın merkezine bağlı köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rakka'nın doğusunda yer alan Hemrat Nasir kasabasının büyük bölümünün DEAŞ'tan temizlendiği belirtilirken, Rudaw Televizyonu ise, Rakka'nın DSG tarafından kuşatıldığını ve batı'dan Rakka kent merkezine 2 kilometre kadar yaklaşıldığını söyledi.

Erbil merkezi yayın yapan Rudaw Televizyonu, DEAŞ'ın, Demokratik Suriye Güçlerinin koalisyonun hava desteği ile sürdürdüğü operasyonlar ile sahip olduğu toprakları günden güne kaybettiğini, DSG'nin Rakka'yı 3 yönde kuşatma altına aldığını, DEAŞ'ın şu anda sadece Deyra Zor yolunu kullanabildiği söyledi.

Öte yandan, ABD'nin, Demokratik Suriye Güçlerinin omurgasını oluşturan YPG'ye ağır silah desteğini vermesi ile ilgili kararından sonra Kamışlı kentine gelen silah ve cephanelerin TIR'lar ile Rakka kentine sevkiyatının ise devam ettiği görüldü. Bölgeden çekilen görüntülerde, silah ve cephane dolu konteynırların TIR lar ile bölgeye sevki görünüyor.