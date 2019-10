Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36), olaydan sonra etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan, polis kamerasınca kayda alınan görüntülerde saldırganın meslektaşları tarafından yere yatırılarak yakalandığı görülüyor. Sarıcaoğlu’nun yakalandığı anlarda kendisine silah doğrultarak 'Teslim ol' çağrısı yapan meslektaşlarına, "Ateş etmeyin, canlı yayın yapıyorum" dediği ve tabancasını yere bıraktığı ifade tutanaklarında yer aldı.

Olay, 11 Aralık 2018'de, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

8 DAKİKALIK GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Makam odasında 8 dakika süren görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan Sarıcaoğlu, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Tedavileri tamamlanan personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal taburcu edildi.

41 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok yönlü soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile saldırı olayından yaralı kurtulan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın da aralarında yer aldığı özel kalem görevlileri, saldırgan polis memurunun görev yaptığı ilçe kaymakamı ve emniyet müdürlüğü görevlileri ile olay yeri inceleme, otopsi ve kriminal uzmanlık raporları, cep telefonu HTS ve kamera kayıtları yer aldı. İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Cep telefonu ile kendisine SMS'ler gönderdiği de ortaya çıkan Sarıcaoğlu'nun bu yöntemle düşündüklerini not aldığı anlaşıldı. SMS'lerde 'Bu konuyla ilgili psikolog, psikiyatrist neyse durumumu öğrenip raporlamayı ve ilk olarak Ercan'dan başlayarak kimin hakkında suç duyurusunda bulunmam gerektiğine karar vereceğim', 'İki kulvarda mücadeleye çıkacağız', 'Zorbalıkta kimleri cezalandıracağıma görüşmeler sonucunda karar vereceğim' , 'Oyunu açık oynama ve sonuna kadar gitme kararımı teyit ediyor ve oyunu genişletiyorum. Bu konu ile ilgili benim haberim yoktu gibi, bilseydik gibi kimseye bahane bırakmayıp, sorumluluğunu yüklüyorum' ifadelerini yazan Sarıcaoğlu'nun tayin talebinin reddi halinde sorumluları cezalandırma düşüncesi ile silahlı saldırı olayını planlayarak nasıl gerçekleştireceğini önceden tasarladığı belirlendi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, olaydan sonra etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polis kamerasınca kayda alınan görüntülerde saldırganın meslektaşları tarafından yere yatırılarak yakalandığı görülüyor. Görüntülerde, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin sedye ile taşınması ve yaralı koruma polisinin yerde yattığı anlar yer alıyor. Saldırgan polis memuru Sarıcaoğlu’nun yakalandığı anlarda kendisine silah doğrultan meslektaşlarına, "Ateş etmeyin, canlı yayın yapıyorum" dediği ve tabancasını yere bıraktığı ifade tutanaklarında yer aldı.

