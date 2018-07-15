Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı: Heyelan anı kamerada

RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, yolları su bastı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü sağanağın ardından yaşanan heyelan anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kente, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Pazarköy ile Akarsu köylerinde sele ve heyelana neden oldu. Sağanak sonrası merkeze bağlı Pazarköy'de yer alan derede su seviyesi yükseldi, yollar çamur, toprak ve taş kitleleriyle kaplandı. Bazı araçlar sularla kaplanan yolda kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına başlandı. Bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları kazma ve kürekle çamurlu suyla kaplanan yolu temizlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

HEYALAN ANI KAMERADA

Bu arada Pazarköy'de etkisini artıran yağış sonrası ağaçların bulunduğu yamaç arazi üzerinde heyelan yaşandı. Heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere yağışla birlikte yamaçtan kopan toprak yığının beraberinde bazı ağaçları da sürüklediği görüldü.

ŞELALENİN DEBİSİ ARTTI

Öte yandan Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesi’nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.

TEDBİR AMAÇLI BAZI EVLER BOŞALTILDI

Rize'de dün gece başlayan, bugün de etkisi sürdüren sağanak nedeniyle Salarha, Güneysu ve Çayeli dereleri taştı, bazı köy yollarını su bastı. Yağışın etkili olacağı beklenen kentte birçok köyde ise özelikle dere yataklarına yakın olan bölgelerdeki toplam 5 evde oturanlar, ani sel ve heyelan riskine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağanak nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapanırken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Araçlar ise sularla kaplanan yolda güçlükle ilerledi. Belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yoğun yağış alan bölgelere giderek çalışma başlattı.

'AŞIRI DERECEDE YAĞMUR YAĞDI'

Merkeze bağlı Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, yoğun bir yağış olduğunu belirterek, "Köyümüze yukarı dağlardan gelen üç menfezimiz tıkandı. Rize'ye aşırı derecede bir yağmur yağdı. Köyümüzde Burhan Demirci’ye ait binanın etrafını su bastı. İçinde olan kadın çocuklar korkudan bağırmaya başladı. Yetkililere haber verdik. Köylüler yukardan gelen suyu kesmek için ağaçları keserek önüne bent yaptılar. Zamanında bu menfezler küçük yapmışlar. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olması lazım. Her şeyi akarsulara atıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARI EVDEN AĞLAYARAK ÇIKARTTIK'

Etkili olan yağışın ardından ev ve çevresi suyla kaplanan Burhan Demirci, "Çocuklar beni aradı. 'Evin etrafını su bastı' dedi. Hastanedeydim taksi ile eve ulaştım. Baktım ki evin etrafı perişan. Çocukları ağlayarak evden zorla da olsa çıkarttık. Köylülerin yardımı ile evin komplesini su basmaktan kurtardık" diye konuştu.

'ÇAY TARLALARINDAN KAÇTIK'

Güneysu ilçesi Adacami mahallesinde çay toplarken ani bastıran sağanağa yakalandıklarını ve ardından kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Burhan Kalender de "Sabah hava sağanak yağmurlu denildi. Çay toplamaya çıktık. Yağan aşırı yağmurlarla etrafımızda kopmaların toprak kaymalarının olduğunu gördük. Çay tarlalarından kaçarak aşağıda ki evimize indik. Dereler geldi çay tarlalarında mahsur kalanlar var yardım talep ettik" ifadesinde bulundu.

'PAZARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK'

Öte yandan Rize İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk ise sağanağın yarın sabaha kadar süreceğini belirterek, şöyle dedi:

"Dün gece başlayan yağmurlar ilimizde etkili oldu. Çok şükür ki kimsenin burnu kanamadı. Sağanaktan dolayı kapanan yollar var. Yetkililer bu yolların açıklaması için çalışıyor. Tedbir amaçlı birkaç evi boşalttık. Yağmur son 24 saatte metrekareye Kalkandere'ye 100 Güneysu ve Çayeli ilçelerimize 80 merkezde ise 70 kilogram düştü. Biz vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Yağmur pazartesi sabahına kadar sürecek. Dikkatli olmalarını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Heyelan anı ve şelaleden görüntüler

-Derelerden görüntüler

-İş makineleri çalışma

-Vatandaşlar konuşma

-Kapanan yollardan görüntüler

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE, ()