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Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu

RİZE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk anıtı valilik önündeki tören alanına taşındı.

Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu

RİZE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk anıtı valilik önündeki tören alanına taşındı.

Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenileme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelini valilik önündeki tören alanına taşımak için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında beton zemin söküldükten sonra dev bir vinçle kaldırılan heykel, üzeri lastiklerle dolu bir kamyona konularak yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından dün gece valilik önüne getirildi. Atatürk heykeli, dün gece devam eden çalışma ile valilik önündeki tören alanında hazırlanan demir platform üzerine yerleştirildi. Anıtın çevresinde düzenleme yapılacağı belirtildi.

Anıtın yerinden sökülmesine bazı çevreler tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da anıtın yeni yerinin daha güzel olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Alanı'nda törenlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Burası çok daha iyi oldu, Atatürk heykeli buraya daha çok yakıştı" ifadelerini kullandı.


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