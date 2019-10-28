Resulayn şehidine son veda

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'deki Resulayn ilçesinin doğusundaki Ebu Raseyn Köyü'nde PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi dün havayoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bekar olan şehit Erdoğan Türkel için Yakapınar Mahallesi’ndeki Yakapınar Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Bülent, annesi Hayriye, lise öğrencisi kız kardeşi Eda Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KIZ KARDEŞİ TABUTUNA SARILMAK İSTEDİ

Şehidin cenazes araçlai tören alanına getirildiğinde şehidin kız kardeşi Eda Türkel ağıtlar yakarak ağabeyinin tabutuna sarılmak istedi. Eda'yı akrabaları teselli etti. Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

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Haber: Nuri PİR/ADANA, ()-

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