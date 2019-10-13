RESULAYN'DAKİ TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

SURİYE'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SURİYE ()

