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Resulayn'da ticari hayat canlanıyor
Resulayn'da ticari hayat canlanıyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına...
GÜNDEM 28.12.2019, 13:42
Resulayn'da ticari hayat canlanıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına yer verildi. Açıklamada, "Resulayn'da dükkânlarını açan yöre esnafı, hem ticari hayatı canlandırıyor hem de halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor" denildi.
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