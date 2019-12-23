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Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resulayn'da...
GÜNDEM 23.12.2019, 19:04
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, 'Türk devletinden Allah razı olsun, her şey yolunda' diyerek, teşekkür ediyor" denildi.
Görüntü Dökümü:
-Yardımlardan görüntü
-Bölge halkı ile röportaj
Haber: ANKARA, ()
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