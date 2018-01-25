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RESTORANDAKİ VALE CİNAYETLERİNE BİR TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  Kadıköy'de restoranda iki kişinin silahla ölümü ile sonuçlanan kavgaya karışan firari valelerden biri olan Hakan E., “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Kadıköy Caddebostan'da 7 Ocak 2018...

RESTORANDAKİ VALE CİNAYETLERİNE BİR TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () 
Kadıköy'de restoranda iki kişinin silahla ölümü ile sonuçlanan kavgaya karışan firari valelerden biri olan Hakan E., “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Kadıköy Caddebostan'da 7 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen, müşteriler Murat Oğuz Orhan ve Emre Adaş'ın ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya karışan valelerden Hakan E., bugün polise teslim oldu.
Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Hakan E., savcılık sorgusunun ardından, “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI
Mahkeme, Hakan E.'yi, “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Olaya karışan diğer vale Mehmet Halim T. ise hala aranıyor.

NE OLMUŞTU?
Caddebostan'da arkadaşları ile yemek yiyen Murat Oğuz Orhan (34) ile arkadaşı Emre Adaş (29) aracın istenmesi sırasında restorana vale hizmeti veren Hakan E. ve Mehmet Halim T. ile tartıştı.  Valeler, tartıştıkları müşterilerin üzerine kurşun yağdırdı. Murat Oğuz Orhan olay yerinde arkadaşı Emre Adaş ise kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İki vale olaydan sonra kayıplara karışmıştı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
-Olay yeri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Güvenlik önlemi alınması
-Yerde yatan ceset
-Olay yeri inceleme ekipleri
-İçeriden çıkan müşteriler
-Görgü tanıyla röp.
-Yerde boş kovanlar
-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü (04.26Beyaz gömlekli)
-Genel ve detaylar

25.01.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180125128
 

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