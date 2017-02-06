RESTORAN CİNAYETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN / İstanbul
Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Saralın adliyeden çıkarılması
-Grubun alkışlaması
-Zırhlı araca bindirilmesi