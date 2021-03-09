Resmi Gazetede yayınlandı; İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir devam eden İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği 2 ay daha uzatıldı. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karar Resmi Gazetede de yayımlandı.

Corona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemeye nakdi ücret desteği deniyor.

2020 yılı nisan ayında başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile 2021 yılı için günlük 47,70 TL ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar yok

Geçtiğimiz aylarda nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı ile ilgili karar verildiğinde ayrıca kısa çalışma ödeneği için de düzenleme yapıldıgı görülüyordu. 19 Şubat 2021 tarihinde alınan kararla corona virüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını açıklamıştı. Bu nedenle bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili bir ifade yer almadı.

Uzmanlar, uygulamanın kalkması ile birlikte, işsiz sayısında artış olabileceği uyarısı yapıyor.