Resim tutkusu ile engellerini aştı

ANKARA'da, 10 yaşında resim yapmaya başlayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın'ın (31) bu tutkusu, tuvalleri aştı. Yalçın, 2 katlı evinin iç-dış tüm duvarlarını yağlı boya resimlerle süsledi. Duyan herkesin evinde ziyaret edip, galoşla içeriye girdiği Muhammed'in hayali, evini atölye ve müzeye dönüştürmek.

Altındağ ilçesinde oturan seyyar satıcı Hasan Yalçın'ın 4 çocuğundan biri Muhammed Yalçın'a, 3 yaşındayken kromozom eksikliği nedeniyle zihinsel engelli teşhisi konuldu. Muhammed Yalçın, 10 yaşında zihinsel engelliler uygulama okulunda eğitime başladı. Burada öğretmenler kısa sürede Muhammed'in resme olan ilgini fark edip, ressam Harun Antakyalı ile irtibat kurdu. Yalçın, uygulama okulunda aldığı eğitimin yanında özel atölyesinde ressam Harun Antakyalı’dan 3 yıl boyunca resim dersi aldı. Babasının aldığı resim kağıtları ve tuvallere resimler çizen Yalçın'ın bu tutkusu, daha sonra kağıtları, tabloları aştı. Yalçın, kirada oturdukları 2 katlı evin duvarlarını rengarenk yağlı boya resimlerle süsledi. Önce kendi odasının duvarlarını boyayan Muhammed, daha sonra diğer odalara geçerek tüm evin iç ve dış duvarlarını rengarenk resimlerle donattı.

'KAĞIT BULAMADI, EVİ RESİMLEDİ'

Baba Hasan Yalçın, şimdiye kadar 20'ye yakın resim sergisi açan oğlunun resim tutkusunu anlatarak, "Biz tuval falan bilmediğimiz için kırtasiyeden kağıt alıp veriyorduk. Kağıt bulamadığı zamanlar odasının duvarlarını boyamaya başladı, biz de seslenmedik. Sonra bir baktık ki kendi odasının duvarlarına komple resim yaptı. Orası dolunca, öbür odaya geçti. Biz de seslenmeyince Muhammed bütün evin içini dışını resimledi. Hatta evin dış cephesinde ki resimler bozuldukça 3 kere tamir etti."

'BU EV ATÖLYE VE MÜZE OLSUN'

Oğlunun 20'ye yakın sergi açtığını ve yeteneğiyle kısa sürede tanınır hale geldiğini anlatan Hasan Yalçın, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden insanların eve ziyarete geldiğini söyledi. Yalçın, "3 sene içinde burada Muhammed’i 2 bin kişi ziyaret etti. Üniversitelerden öğrenciler geldi, Japonya’dan, Almanya’dan, İsviçre’den geldiler Muhammed’in resimlerini alıp götürdüler. Bizim şimdi Muhammed’in kişisel bir atölyesi olmasını istiyoruz. Muhammed burada doğdu, burada büyüdü, bu evi atölyeye ve müzeye çevirmek için uğraşıyoruz. Bu evi ziyaret eden herkes buranın müze olmasını istiyor. Biz bu evde 39 senedir kirada yaşıyoruz. Bizim amacımız biz gittikten sonra Muhammed’in kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bir atölyesi olmasını istiyoruz. O atölyede Muhammed’in kendi gibi engelli öğrencilere de ders vermesini istiyoruz" dedi.

'RESİM MUHAMMED'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ'

Engelli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunan Hasan Yalçın, resim yapmanın Muhammed’in hayatını değiştirdiğini belirterek, "Muhammed, bu işe başlamadan önce böyle değildi, bu kadar konuşmuyordu, bu kadar gülmüyordu. Muhammed artık sergilerinde insanları gezdirmeye başladı. Onlara çizdiği şeylerden bahsetmeye başladı. Daha önce yoktu böyle şeyler. Gelişmesi için resmin çok faydası oldu. Engelli çocukların aileleri kimseden bir şey beklemesinler, aile desteği olmadığı ve yönlendirmesi olmadığı sürece çocuklar bir şey başaramıyor" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evin içinden dışından görüntüler

-Muhammed resim yaparken

-Evden babasıyla birlikte detaylar

-Baba Hasan Yalçın ile röp.

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()