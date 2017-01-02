Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırıyla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
- REİNA'YA TERÖR SALDIRISI: 8 KİŞİ GÖZALTINDA
Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırıyla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda yılbaşı...
02 Ocak 2017 Pazartesi 14:26
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