REİNA'YA SALDIRI SORUŞTURMASI : UYGUR ASILLI 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEDE

Ümit TÜRK, İstanbul
Reina katliamına ilişkin soruşturmada, saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Ümit TÜRK, İstanbul Reina katliamına ilişkin soruşturmada, saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
13 Ocak 2017 Cuma 18:37
Ümit TÜRK, İstanbul
Reina katliamına ilişkin soruşturmada, saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:19
|13:23
|15:50
|18:09
|19:41