Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme... Emiri o isim verdi

Ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşında 39 kişiyi öldüren ve yakalanması için çalışma başlatılan teröriste saldırı talimatını, Konya’daki hücre evinde ‘Yusuf Hoca’ kod adlı kişinin verdiği iddia edildi. Katliamın ardından teröristin yine taksiyle Zeytinburnu’na döndüğü, taksi parasını da Uygur restoranı çalışanlarından aldığı da öne sürüldü.



Terörist eşi ve iki çocuğuyla birlikte 20 Kasım’da Türkiye’ye giriş yaptı. 22 Kasım’da ise Konya’ya gitti. Burada kendisini “Yusuf Hoca” kod adlı bir terör örgütü üyesi karşıladı. Bir hücre evine yerleştirdi.



İSTANBUL’A BİRLİKTE GELDİLER



15 Aralık’a kadar burada katliamın planları yapıldı. Eylem talimatını veren “Yusuf Hoca” kod adlı teröristle Reina katliamını gerçekleştiren saldırgan bir otobüse binerek İstanbul Zeytinburnu’na geldi. Burada saldırgan hücre evine yerleştirildi. Polis iki teröristin bilet alırkenki görüntülerine de ulaştı. Şimdi ikisi de her yerde aranıyor.



Telefonla hedef şaşırttı



Saldırının sonrasında bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray’a gideceğim. Parayı da orada arkadaşım ödeyecek” diyerek telefonunu istemiş. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaşamadım” diyerek araçtan inmiş. Bu numaranın peşine düşen polis, hattın üç gündür kullanılmadığını, teröristin bunu hedef şaşırtmak için yaptığını belirledi.



İzli mermi kullanmış



Saldırganın ne kadar profesyonel olduğunu gösteren bir ayrıntı daha tespit edildi. Terörist, ateş etmeye hiç aralık vermemek için şarjördeki son iki merminin önüne izli mermi koymuş. Böylece mermiler tükenmeden şarjör değiştirmiş.



Taksi parası lokantadan



Terörist olay sonrası üzerindeki kıyafetleri ve montunu çıkararak Reina'dan tahliye olan ilk grup arasında dışarıya çıktığı ve bir taksiye binerek uzaklaştığı belirlendi. Son derece serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırganın, bindiği ilk taksi şoförü tarafından parasının olmadığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından başka bir taksiye binerek yeniden Zeytinburnu'na geldiği belirlendi.



Taksi parasını saldırı sonrasında Reina'da bıraktığı montunun cebinde unutan saldırganın, Zeytinburnu 63/5 sokakta kaldığı evin bir arka sokağı olan Şuayip Seferoğlu Sokak üzerinde bulunan bir Uygur lokantasının kapısını çaldığı, lokanta içerisinde uyuyan bazı çalışanları uyandırarak onlardan aldığı para ile taksi şoförünün ücretini ödediği belirlendi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur restoranında çalışarak aynı yerde barınan Doğu Türkistan uyruklu 7 Uygur'u gözaltına aldı. (Akşam)