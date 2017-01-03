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REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 2 GÖZALTI

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı....

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 2 GÖZALTI

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL

Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı. Teröristin profiline benzeyen yolcular , Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. Bugün de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Metro Katı arama noktasından geçen bir kişi ve yanındaki arkadaşını polis gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen iki kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilişkili olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Atatürk Havalimanı'ndan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Metro katı arama noktası ve geçen yolcular

-Metro katında polis arama noktasında şüphelilerin tutulması

-Şüphelilerin üzerinden çıkan paranın sayılması

-Şüphelilerin gözaltına alınarak götürülmesi

-detaylar

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