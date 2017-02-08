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REİNA SALDIRISINA İLİŞKİN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltında bulunan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından...

REİNA SALDIRISINA İLİŞKİN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltında bulunan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Şüphelilerden 9'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheli sınır dışı işlemleri için gözaltına alındığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILAN DEAŞ'LI, TEKRAR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Öte yandan, Reina saldırısına ilişkin 31 Ocak Salı günü çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan 1 şüpheli hakkında yapılan itiraz sonucunda yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekipleri karar doğrultusunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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