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REİNA SALDIRISI SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı Çin vatandaşı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ortaköy'deki...

REİNA SALDIRISI SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı Çin vatandaşı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık tarafından, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uygur asıllı Çin vatandaşı olan Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin tutuklanmalarına karar verildi.

TERÖRİSTLE BİRLİKTE KONYA'DA EV KİRALAMIŞLAR

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüphelilerden Omar Asım'ın Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya'da ev kiraladıkları ve kontratın Omar Asım'ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Reina saldırganının Konya'da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım'la birlikte görüldüğü tespitinin yapıldığı kaydedildi.

KATLİAMDAN 15 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDILAR

Sevk yazısında, şüphelilerin katliamdan 15 gün önce (15 Aralık'ta) gözaltına alındıkları belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan ve saldırganın da kaldığı Konya Selçuk'taki evi kiralayan Mehmet E.'nin, 15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım'a Konya Otogarı'ndan bir otobüs firması ile paket gönderdiği, otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine, paketin Afyon Emirdağ'da polis ekiplerine bildirildiği, polisin de kontrol ettiği pakette makarna paketine sarılı "Ziksauer" marka tabanca bulduğu, silahın alınarak paketin kapatılıp alıcısının tespiti için yeniden otobüse verildiği, otobüsün İstanbul'a geldikten sonra emanet paketi almak için gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandıkları anlatıldı.

SALDIRGAN DA 15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİ

Ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.

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