REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVİN İÇERİDEN GÖRÜNTÜSÜ (2)

Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul /

Reina'ya saldıran terörist Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.

Saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalanan 5 kişinin evden çıkarılmasının ardından polisin incelemelerini tamamladığı daire, site içerisindeki bir apartmanın 5. katında bulunuyor, 2 oda ve 1 salondan oluşuyor. Evin içinde polis tarafından dış kapısının kırılmasıyla başlayan büyük operasyonun izleri görülüyor.

Odalarda yatak, çekyat ve birkaç dolap dışında pek fazla ev eşyası yok. Odalarda kadın kıyafetleri başta olmak üzere çok sayıda giyim eşyası bulunurken mutfaktaki yiyecek içecek kolileleri de dikkat çekti.

CEP TELEFONU AKSESUVARLARI VE BOŞ SİM KARTLAR

Evde boş yumurta kolileri ve boş litrelik su şişeleri bir köşede toplunmış. Ayrıca evde dikkat çeken başka bir şey de cep telefonu aksesuarları ile birkaç SİM Kartı oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Evin içinden görüntüler

-Evdeki eşyalar