Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

REİNA SALDIRGANINA BENZEYEN KİŞİNİN DAYAK GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

İSTANBUL Pendik'te teröriste benzetilerek sokak ortasında dövülen kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından polis saldırganın fotoğraf ve görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı....

REİNA SALDIRGANINA BENZEYEN KİŞİNİN DAYAK GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

İSTANBUL

Pendik'te teröriste benzetilerek sokak ortasında dövülen kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından polis saldırganın fotoğraf ve görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Eşkalinin ortaya çıkmasının ardından saldırgana benzeyen kişilere ilişkin polise ihbarlar yağıyor. Bugün ise, sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor. Dövüldükten sonra polise teslim edilidiği anlaşılan kişinin terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Saldırgan benzeyen kişinin sokata dövülmesi

-Yere yatırılması

-Sokaktaki hareketlilik

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55