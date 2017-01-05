Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı. Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı. Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.