Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?

Reina katliamı ile ilgili çok önemli bir son dakika gelişmesi.. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, canlı yayında Reina saldırısına ilişkin önemli bir detayı açıkladı. Kaynak, Saldırganın Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

05 Ocak 2017 Perşembe 13:17