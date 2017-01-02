"REİNA SALDIRGANI" DİYE SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFI YAYILAN KİŞİ KARAKOLA BAŞVURDU



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Reina'ya terör saldırısını düzenleyen salgırgan olarak fotoğrafının yayınlandığı belirten Kazakistanlı kişi, avukatıyla birlikte Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Emniyette verdiği ifadenin ardından Ramazan İşan'ın Avukatı Akdoğan açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, "2017 yılının ilk saatlerinde ülkemizde meydana gelen terör saldırısını öncelikle lanetliyoruz. Bu terör saldırısı neticesinde müvekkilim Ramazan İşan'ın yaşanan terör olayının failiymiş gibi gösterilmesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bu konuyla ilgili hiçbir alakamız olmadığını belirterek şikayetçi olduk" diye söyledi.

"DİLEKÇEMİZİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VERDİK"

Avukatı ile birlikte Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne giderek gerekli beyanlarını da verdiklerini kaydeden Akdoğan, "Bu olayı sorumsuz bir şekilde basına yansıtan ve müvekkilimin mağdur olmasına sebep olan bazı kuruşlardan, şahıslardan ve sosyal medyayı kullanarak sorumsuz bir şekilde ülkenin gündemini değiştirmeye çalışan, aynı zamanda Türkiye doğumlu Kazakistan vatandaşı olan müvekkilimi hedef gösteren kişilerden şikayetçisiyiz ve dilekçemizi emniyet müdürlüğüne verdik. Yarın da Bakırköy adliyesine giderek detaylı bir şekilde şikayet dilekçemizi sunacağız" diye konuştu.

"TÜM HALKIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Avukat Akdoğan, "Vatanını milletini seven kişiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Müvekkilimin basında yayılan fotoğrafları Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı esnada havalimanının güvenlik kameralarına ilişkin 3-4 yıl önceki fotoğraflarıdır. Müvekkilim Kazakistan'da ayakkabı ve terlik işiyle uğraşmaktadır, Kazakistan vatandaşıdır ancak Zeytinburnu İstanbul doğumludur. Ailesi Kazakistan'da yaşamaktadır, kendisi ise sık sık Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 Aralık'ta Gaziantep'teki ayakkabı fuarına katılmak üzere Türkiye gelmiştir. Bu menfur olaydan arkadaşların sayesinde haberdar olmuş kendisi bizimle gelerek Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünde olayın aydınlığa kavuşması için ifade vermiştir" dedi.

Fotoğrafı yayınlanan Ramazan İşan ise "Kazakistan'dan ticaret için geldim, bu haberi akşam saatlerinde arkadaşlarım sosyal medyadan duyarak bana söyledi. Sonra da karakola gelerek ifademizi verdik ve durumu anlattık" diye konuştu.

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-Avukat Mustafa Serdar Akdoğan ve Ramazan İşan Röp

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