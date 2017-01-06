Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

REİNA ÖNÜNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

  Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK- Hasan YILDIRIM İSTANBUL Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından terörü lanetlemek için belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sanatçıların ziyaretleri sürüyor. Saldırı noktasına...

REİNA ÖNÜNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

 

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK- Hasan YILDIRIM İSTANBUL

Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından terörü lanetlemek için belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sanatçıların ziyaretleri sürüyor. Saldırı noktasına ilk olarak Sanatçı Bedri Baykam ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği geldi. Bedri Baykam'ın ayrılmasından sonra İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile beraber Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olay yerine gelerek terörü lanetledi.

BEDRİ BAYKAM: HİÇBİR GÜÇ BU CUMHURİYETİ PARÇALAYAMAYACAK

Sanatçı Bedri Baykam ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği terör saldırısını lanetleyerek hayatını kaybedenler anısına olay yerine karanfil bıraktı. Grup adına basın açıklaması yapan Bedri Baykam ," Bu ülkenin sanatçıları olarak, akıl almaz bir özveri ile mücadele ediyor, yüz binlerce şehidin kanıyla, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vücut bulan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerini biliyoruz. Hiçbir güç bu Cumhuriyeti parçalayamayacak veya yobaz saldırılara yem yapmayı başaramayacaklardır" dedi.

MUHTARLAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI TERÖRÜ LANETLEDİ

Terörü lanetlemek için kanlı saldırının yaşandığı yere gelen İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olay yerine gelerek terörü lanetledi. "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart ile saldırının yaşandığı yere gelen muhtarlar, 'İstanbul'da görev yapan muhtarlar olarak her zaman demokrasinin ve halkın yanındayız' dedi.

Grup üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenler için çelenk ve karanfil bırakılmasından sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Bedri Baykam ve beraberindekilerin saldırı noktasına çiçek bırakması

-Bedri Baykam'ın basın açıklaması yapması

-Muhtarlar Federasyonu'nun saldırı noktasına gelişi

-Açılan pankart

-Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

-Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

-Çiçek bırakılması

-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55