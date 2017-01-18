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REİNA'NIN SAHİBİNDEN SALDIRGANIN YAKALANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL Reina'nın sahibi, Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Memet Koçarslan, 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "1 Ocak 2017'de Ortaköy'deki işletmemizde...

REİNA'NIN SAHİBİNDEN SALDIRGANIN YAKALANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL

Reina'nın sahibi, Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Memet Koçarslan, 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "1 Ocak 2017'de Ortaköy'deki işletmemizde yapılan, ülkemize, milletimize birliğimize, dirliğimize, milli iradeye Türkiye'nin turizmine ve ekonomisine yönelik hain terör saldırısı sonrasında, terörist özverili ve titiz bir çalışmanın sonucunda sağ olarak yakalanmış, Türk adaletine teslim edildi. " hatırlatması yapıldı.

Açıklamada, "Hassasiyet ile yürütülen tüm bu operasyonda gösterilen üstün çaba için en başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Hükumet yetkililerimize, Valililik ve tüm Emniyet Teşkilatı'na; uzun saatler boyunca bütün görüntüleri titizlikle inceleyen, canla başla çalışan, profesyonel yaklaşımlarıyla teröristi sağ olarak ele geçirmekle kalmayıp bağlantılarını da ortaya çıkaran tüm Terörle Mücadele Ekipleri'ne; ayrıca suç failinin yakalanmasında devletimizin kurum ve kuruluşlarına güvenlerini yitirmeyen, teröristin yakalanmasında gereken her türlü katkıyı sağlayan vatandaşlarımıza en içten duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile tekrar şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." denildi.

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