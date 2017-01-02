REİNA'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber: Ali AKSOYER- İSTANBUL
Terör saldırısının hedefindeki Ortaköy'deki Reina havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Reina'nın havadan görüntüleri
Haber: Ali AKSOYER- İSTANBUL Terör saldırısının hedefindeki Ortaköy'deki Reina havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- -Reina'nın havadan görüntüleri
02 Ocak 2017 Pazartesi 15:30
Haber: Ali AKSOYER- İSTANBUL
Terör saldırısının hedefindeki Ortaköy'deki Reina havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Reina'nın havadan görüntüleri
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