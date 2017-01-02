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REİNA KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN YENİ FOTOĞRAFI

* Çekik gözleri ve yüzüne hakim geniş elmacık kemikleriyle dikkati çekiyor. Çağatay KENARLI, İstanbul Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. İstanbul...

REİNA KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN YENİ FOTOĞRAFI

* Çekik gözleri ve yüzüne hakim geniş elmacık kemikleriyle dikkati çekiyor.

Çağatay KENARLI, İstanbul

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor

Görüntü Dökümü

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-Saldırganın fotoğrafı

 

 

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